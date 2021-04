com comissão sendo formada para juiz, edital de servidores é estudado

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ GO) escolheu o presidente da banca organizadora do próximo concurso TJ GO para juiz substituto. Com procedimentos para a carreira de magistratura em andamento, novo concurso público para servidores ainda está sob análise.

O desembargador responsável por presidir a banca organizadora será o desembargador Cláudio Veiga Braga. Magistrado foi escolhido pela Comissão de Seleção e Treinamento do TJ GO.

De acordo com publicação nas redes sociais do TJ GO, esta será a terceira vez que desembargador participa de uma comissão organizadora do concurso TJ GO para juízes substitutos.

Em 2020, a empresa Fundação Carlos Chagas (FCC) tinha sido definida como organizadora para receber as inscrições e aplicar algumas etapas, como provas objetivas. Previsão inicial é de 47 vagas imediatas e salários iniciais são por volta de R$ 28 mil.

Panorama concurso TJ GO servidores

Enquanto isso, o concurso TJ GO para servidores permanece sob análise. Após despacho que determina o início dos estudos visando a realização da seleção, o presidente do tribunal, em entrevista, afirmou a necessidade de repor o quadro de pessoal.

“Já mandei fazer um levantamento, para ver a possibilidade de nós lançarmos um concurso público para analista judiciário, que é a área de apoio do judiciário. É claro que todo estudo deixa o gestor sujeito às normas de responsabilidade fiscal”, respondeu o desembargador Carlos Alberto França.

Na determinação do despacho, o chefe da Corte pede o levantamento realizado, levando em conta o número de cargos vagos, bem como a necessidade de pessoal para o provimento das vagas.

O prazo para conclusão desses trabalhos é de 15 dias (a contar da publicação). O grupo que irá realizar essa atividade também terá que apresentar qual o impacto orçamentário que as contratações causarão.

Resumo

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.