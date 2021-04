Com Corinthians no pote 1, veja como irá funcionar o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana

Nesta sexta-feira, às 13 horas (de Brasília), a Conmebol irá sortear as chaves da Fase de Grupos da Copa Sul-Americana de 2021. No mesmo dia, também serão sorteados os grupos da Libertadores.

Atendendo às recomendações de organismos internacionais e às indicações sanitárias do Paraguai com base na pandemia da covid-19, o evento não terá a participação presencial dos representantes dos clubes filiados e das Associações Associadas no evento.

A Fase de Grupos será disputada por seis equipes brasileiras, seis argentinas e os quatro times eliminados na terceira fase da Libertadores, além das 16 equipes classificadas da primeira fase da Sul-Americana. Os 32 clubes serão divididas em oito grupos de quatro cada.

🤞🏆 A nova Fase de Grupos da CONMEBOL #Sudamericana será sorteada nesta sexta-feira! Serão 8⃣ chaves com 4⃣ clubes em cada uma.#GrandeConquista pic.twitter.com/Sdz6claFZO — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 5, 2021

Para definir as cabeças de chave, será utilizado o Ranking de Clubes da Conmebol. A segunda e a terceira linhas serão compostas pelas oito equipes subsequentes do ranking. Já a última vaga será formada pelos quatro times da Fase 3 da Libertadores e os quatro clubes subsequentes do ranking. Equipes do mesmo país não poderão ficar na mesma chave.

Na Fase de Grupos, cada equipe jogará uma partida em casa e uma partida fora contra cada uma dos adversários do mesmo grupo. O vencedor de cada chave se classifica para as oitavas de final.

Corinthians e Athletico-PR já estão confirmados como cabeças de chave, assim como Independiente e Lanús, ambos da Argentina. Atualmente, Rosario Central, Newell’s Old Boys, Arsenal de Sarandí-ARG e Bahia também estariam no pote 1. No entanto, essas equipes podem cair para o pote 2 caso equipes melhores ranqueadas se classifiquem, como Peñarol e Emelec.

Já Atlético-GO, Ceará e Bragantino, os outros brasileiros garantidos no torneio, podem ficar no pote 3 ou 4.

A primeira fase da Sul-Americana começou no dia 16 de março e irá se encerrar nesta quinta-feira.