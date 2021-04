Com Covid-19, Heitor Martinez é internado em CTI de hospital do Rio de Janeiro · .

O ator Heitor Martinez está internado desde o último sábado (3) no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro. Com sintomas de Covid-19, ele vinha se tratando em casa, mas foi orientado a dar entrada na unidade médica depois de apresentar queda na saturação do oxigênio no sangue.

A informação foi divulgada por Fabia Oliveira, colunista do jornal O Dia. O ator está em observação no hospital e tem feito uso de oxigênio para auxiliar na respiração. Ele vinha manifestando sintomas da doença há uma semana.

“Ele já vinha tendo acompanhamento médico, mas teve problemas com a saturação do oxigênio, que baixou um pouco. Ele foi orientado a se internar para acompanhar isso de perto e está reagindo bem”, explicou a irmã e assessora de Heitor, Paula Martinez, em entrevista ao G1.

O último trabalho de Heitor foi em Gênesis, produção bíblica da Record. Na emissora, também interpretou o vilão Bernardo em Amor Sem Igual (2019). O personagem, segundo contou ao ., o fez até perder noites de sono por conta das vilanias.

Na Globo, a última novela em que Heitor atuou foi O Sétimo Guardião (2018), na qual viveu Robério Alvarez. O artista é pai das gêmeas Alice e Helena, de 18 anos, fruto do relacionamento com a atriz Ana Markun, de 46.

