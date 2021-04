Com covid, técnico Renan Dal Zotto é internado no Rio

Técnico da Seleção Brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto precisou ser internado no Rio de Janeiro. Segundo nota oficial da Confederação Brasileira (CBV), a internação aconteceu “por baixa na saturação”.

Após ter confirmado o diagnóstico de covid, Renan teve a confirmação de uma pneumonia bacteriana. Ainda de acordo com a entidade, “o treinador conta com um suplemento de oxigênio em dose baixa, está no quarto e seu estado geral é considerado controlado”.

Na semana passada, ele iniciou os treinamentos da Seleção visando Liga das Nações (VNL) e Jogos Olímpicos de Tóquio. Após a folga do fim da semana, ele teve os primeiros sintomas e não retornou mais para Saquarema. As atividades estão sendo comandadas pelos assistentes de Renan.

Também de acordo com a nota oficial, o vice-presidente da CBV, Radamés Lattari, também diagnosticado com coronavírus na sexta-feira da semana passada, encontra-se “clinicamente melhor, menos sedado, ventilando de forma espontânea e com menos pressões no respirador”. No último boletim, o dirigente estava intubado.