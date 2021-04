Com críticas da torcida ao ataque, Cruzeiro age rápido e encaminha acerto com Bissoli, do Athletico-PR

O Cruzeiro segue no mercado em busca de reforços para o elenco comandado pelo técnico Felipe Conceição. A torcida aponta que a Raposa precisa principalmente de jogadores para o setor ofensivo, onde nomes como Marcelo Moreno e William Pottker são bastante contestados dentro da temporada de 2021.

Segundo a informação do setorista do Cruzeiro Adroaldo Leal, a Raposa está perto de um acordo com o Athletico Paranaense para ter por empréstimo o atacante Guilherme Bissoli. Aos 23 anos de idade, o jogador chegaria com parte dos salários sendo pagos pelo Cruzeiro para a temporada atual.

Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Bissoli marcou 9 gols em 31 jogos na temporada de 2020 com a camisa do Athletico-PR. Logo após, perdeu espaço na equipe com a chegada de outros centroavantes e voltou ao time de aspirantes do Furacão. O técnico Felipe Conceição já havia antecipado a necessidade de reforços.

Foto: Joao Vitor Rezende Borba/AGIF



“A gente definiu este elenco para o Mineiro, sabendo que precisa de ajustes para o Brasileiro. Mas isso nós vamos fazer com calma, sem ultrapassar os processos que tem que ser feitos para que a gente entre forte no Brasileiro”, disse o treinador, que prometeu boas atuações no torneio nacional.

“Não tenho dúvidas que entraremos fortes na Série B. Vamos estar jogando um futebol melhor, mais consistente e mais sabedor do que fazer durante todo o tempo do jogo”, concluiu Conceição.