Com decisões pela frente, Palmeiras deixa renovações de Felipe Melo e Willian como ‘segundo plano’, mas confia em acerto

Após um breve período sem partidas, o Palmeiras retoma as atenções para as próximas duas decisões que terá pela frente. Entre os dias 7 e 14 de abril, o time de Abel Ferreira terá as finais da Recopa Sul-Americana diante do Defensa Y Justicia, além da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo.

O ESPN.com.br apurou com fontes ligadas ao clube paulista que esses dois temas são tratados com extrema importância e estão à frente neste momento dos processos de renovação de Felipe Melo e Willian. Apesar disso, a direção do Palmeiras vê com otimismo uma possível extensão de vínculo com os dois nomes experientes da equipe.

A diretoria do Verdão tem consciência do interesse do Fluminense na contratação de Willian. Mas, mesmo com o assédio do Tricolor das Laranjeiras, o Palmeiras se vê confortável em relação ao assunto, uma vez que tem boa relação com o experiente atleta e não vê problemas na renovação.

O ESPN.com.br apurou ainda que o único entrave que deva ter nas duas negociações por renovação deve ser o tempo de contrato, uma vez que Felipe Melo tem 37 anos e completa 38 no mês de junho, e William, que completou 34 no último mês de novembro.

O processo de renovação do goleiro Vinicius Silvestre, que era visto como importante pela direção do clube, também foi encaminhado nos últimos dias.