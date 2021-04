Com déficit que chega a quase R$ 90 milhões, Internacional fecha 2020 como o pior ano de sua história

A ideia da diretoria colorada é fechar 2021 com superávit no orçamento do clube, porém, a tarefa não será fácil, já que em 2020, o Internacional teve o seu pior desempenho financeiramente de toda a sua história, com um déficit próximo dos R$ 90 milhões.

Os números detalhados do déficit de quase R$ 90 milhões estarão disponíveis no balanço financeiro do ano passado. O documento será elaborado por uma auditoria independente contratada pelo Inter. Após o fechamento, o balanço será enviado ao Conselho Deliberativo nos próximos dias.

Gre-Nal em campo pelo Campeonato Gaúcho. (Foto: Getty Images)



Antes de 2020, o maior déficit negativo do clube foi em 2017, com R$ 62 milhões. Desde 2016 as contas do Colorado vem fechando no vermelho. O último superávit é de 2015, com R$ 27,5 milhões de resultado positivo. Para a temporada atual, um plano de contenção de gastos foi elaborado, e a venda de jogadores tem como objetivo alcançar R$ 90 milhões.