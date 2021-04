Com dificuldades, o Athletico vence o Aucas por 1 a 0 na estreia na Copa Sul-Americana

Pela rodada inaugural do Grupo D da Copa Sul-Americana, Aucas e Athletico se enfrentaram nesta terça-feira (20), em Quito, às 21h30 (horário de Brasília). Você acompanhou o minuto a minuto em tempo real da estreia do Furacão na Sul-Americana aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do Athletico em partida internacional (Foto: Getty Images)



O gol do Athletico saiu aos 37 minutos do primeiro tempo. Nikão cobrou escanteio na cabeça de Erick, que testou firme para abrir o placar no Equador. A equipe balançou as redes mesmo com um ritmo lento na partida.

Com a expulsão de Cuero na segunda etapa, tudo ficou mais tranquilo para o Furacão. O técnico Paulo Autuori aproveitou para promover a estreia de Matheus Babi, substituindo Renato Kayzer.

Aucas x Athletico: veja como foi a partida da Copa Sul-Americana

