Com dois gols de Mbappé, PSG bate o Metz e retoma liderança do Francês

Com olhos voltados para a partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões, diante do Manchester City, o Paris Saint-Germain entrou em campo neste sábado pelo Campeonato Francês e bateu o Metz por 3 a 1 fora de casa. Principal nome do jogo, Kylian Mbappé anotou dois gols na partida.

O técnico Mauricio Pochettino mandou a campo uma equipe praticamente titular, inclusive com Neymar, para a disputa da 34ª rodada da Ligue1. Afastado desde a partida de ida das quarta de final da Champions League, Marquinhos está recuperado da lesão na coxa, mas foi poupado visando a partida da próxima quarta.

O PSG teve controle do jogo durante quase todo o tempo. Nono colocado, o Metz pouco incomodou a defesa adversária. Artilheiro da partida, Mbappé aproveitou a boa assistência de Ander Herrera e abriu o placar para os visitantes logo no começo do jogo.

Apesar da desvantagem no placar, o Metz conseguiu o empate logo no retorno do intervalo. Fabien Centonze recebeu o cruzamento dentro da área e, nas costas de Kurzawa, desviou de cabeça com perfeição para vencer Navas e colocar no meio do gol.

O gol de empate colocou os donos da casa de volta no jogo, mas a igualdade durou poucos minutos. O PSG voltou a ter total controle do jogo e empilhava chances criadas. Dez minutos depois do gol de Fabien Centonze, Mbappé foi às redes novamente em boa finalização de fora da área. A bola desviou na defesa e tirou qualquer chance para o goleiro Alexandre Oukidja.

Já nos acréscimos, o árbitro apontou pênalti para o PSG após boa jogada de Dí Maria. Icardi, que havia entrado no lugar de Neymar, foi para a bola e, de cavadinha, passou a régua no placar.

Com a vitória, o PSG dorme como líder do Campeonato Francês. Para manter a ponta, a equipe do técnico Mauricio Pochettino precisa torcer para um tropeço do Lille, que entra em campo neste domingo, diante do Lyon.