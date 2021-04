Com dois títulos na mira e estreia na Libertadores, Flamengo tem abril decisivo pela frente; veja calendário

Após um início de temporada em ritmo de treino, o Flamengo terá pela frente um mês de abril decisivo. Além da reta final da Taça Guanabara, da qual é o atual líder, o Rubro-Negro defenderá o título da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e disputará as duas primeiras rodadas da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

CHANCE DE PRIMEIRO TÍTULO

Atual campeão do Brasileirão, o Flamengo voltará a disputar a Supercopa do Brasil e terá a chance de levantar o primeiro troféu da temporada. O confronto, em jogo único, será no dia 11 de abril contra o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil 2020. O palco da partida será o Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O clube rubro-negro, inclusive, é o atual campeão do torneio. Em 2020, ainda sob o comando de Jorge Jesus, a equipe se sagrou campeã ao bater o Athletico-PR por 3 a 0, com gols de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta.

RETA FINAL DE TAÇA GUANABARA

A segunda chance de título para o Flamengo no mês será a Taça Guanabara, que está sendo disputada em pontos corridos nesta temporada. Atualmente, o clube é o líder da competição ao lado do Volta Redonda. Ambas as equipes têm 16 pontos, mas o Rubro-Negro leva vantagem no saldo de gols.

O Flamengo ainda tem mais quatro jogos a disputar na competição, incluindo o clássico contra o Vasco e o confronto direto com o Voltaço. O próximo compromisso será nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), contra o Madureira, no Raulino de Oliveira.

Em seguida, já no mês de maio, os quatro primeiros colocados da Taça Guanabara disputarão as semifinais do Campeonato Carioca, em jogos de ida e volta. Os vencedores de cada semifinal se enfrentam na decisão do Estadual.

INÍCIO DA BUSCA PELO TRI

O outro desafio do Flamengo em abril será a disputa das primeiras rodadas da fase de grupos da Libertadores. Campeão em 2019 e eliminado nas oitavas de final em 2020, o clube iniciará a campanha em busca do terceiro título na competição mais importante da América do Sul.

A primeira e a segunda rodadas estão marcadas para ocorrer nas semanas do dia 21 e do dia 28 de abril, respectivamente. O Flamengo é um dos cabeças de chave do torneio e conhecerá os adversários da fase de grupos no sorteio da próxima sexta-feira, 9 de abril.

Confira o calendário do Flamengo em abril:

05 de abril – Madureira (Taça Guanabara)

11 de abril – Palmeiras (Supercopa do Brasil)

14 ou 15 de abril – Vasco (Taça Guanabara)

17 ou 18 de abril – Portuguesa (Taça Guanabara)

20, 21, 22 de abril – 1ª rodada da Libertadores

24 ou 25 de abril – Volta Redonda (Taça Guanabara)

27, 28, 29 de abril – 2ª rodada da Libertadores