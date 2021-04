Com dores musculares, atacante Éder corre risco de desfalcar São Paulo na Libertadores

Um dos reforços contratados pelo São Paulo nesta temporada, Éder tem presença incerta nas próximas partidas. Vetado no confronto com o Ituano, disputado na noite de domingo, experiente atacante virou dúvida para o técnico argentino Hernán Crespo.

Éder não foi relacionado para a partida no Estádio Novelli Júnior por conta de dores musculares. Aos 34 anos de idade, o atacante corre risco de ficar fora também do jogo contra o Rentistas, válido pela segunda rodada da Copa Libertadores e marcado para as 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no Morumbi.

Contratado pelo São Paulo após defender o chinês Jiangsu Suning, Éder já tem dois gols em suas primeiras cinco partidas pelo time tricolor. O ex-jogador da seleção italiana, inclusive, balançou as redes na vitória sobre o Sporting Cristal, pela primeira rodada da Copa Libertadores.

Após voltar a campo pelo torneio continental para encarar o Rentistas, o São Paulo pega o rival Corinthians no domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Em função das dores musculares, Éder é considerado dúvida também para o clássico.

Diante do Ituano, com o São Paulo em uma maratona de partidas, Hernan Crespo decidiu preservar um grupo de sete jogadores. Tiago Volpi, Arboleda, Miranda, Bruno Alves, Reinaldo, Daniel Alves e Luciano não foram relacionados para a partida disputada no interior paulista.

O técnico argentino, por outro lado, contou com a volta do meio-campista Hernanes, recuperado de dores musculares após seis partidas. Colocado no lugar de Luan durante os minutos finais, o veterano perdeu uma bola que resultou em contra-ataque perigoso do Ituano.