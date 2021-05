Com duas baixas em mente e o possível retorno de Saraiva, Ramírez esboça o Inter que enfrenta o Juventude

Nesta sexta-feira (30), o Inter realizou no CT Parque Gigante treinamentos visando o duelo contra o Juventude, que acontece neste domingo (2). O jogo vale vaga na final do Campeonato Gaúcho, e o técnico Miguel Ángel Ramírez provavelmente terá que fazer duas alterações na equipe Colorada. A informação é do portal Esporte News Mundo.









As dúvidas do treinador espanhol ficam por conta do lateral-direito, Rodinei e do zagueiro Zé Gabriel. Ambos realizam tratamento de lesão constatada após a partida diante do Deportivo Táchira, da Venezuela, pela Libertadores. Os jogadores estão sendo monitorados, e passarão por mais testes e avaiaçõe no sábado (1). Os substitutos imediatos para se ficar constatado o afastamento dos jogadores, serão Heitor e Lucas Ribeiro. O lateral-direito Saraiva tem grandes chances de aparecer entre os relacionados.

Entretanto, Ramírez pode alterar mais peças da equipe, já que o treinador tem como um de seus trunfos, escalar o time conforme o posicionamento do time adversário. Não está descartado que o técnico poupar nomes com o objetivo de preservar alguns jogadores para o duelo contra o Olímpia, que acontece na próxima quarta-feira (5), no Beira-Rio, pela Libertadores.

Contudo, com duas baixas quase certas e o possível retorno de Saraiva entre os relacionados, o Gigante da Beira-Rio que enfrenta o Juventude no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, deve ir a campo com a provável escalação: Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Lucas Ribeiro (Zé Gabriel), Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Maurício; Palacios, Patrick e Thiago Galhardo.