Com duelo entre Lyon e Lille, Francês tem rodada quente na luta pelo título

Na mais disputada edição do Campeonato Francês dos últimos anos, o fim de semana promete fortes emoções. São quatro times brigando pelo caneco. O Lille lidera com 70 pontos, um a mais que o Paris Saint-Germain. O Monaco tem 68 pontos, seguido pelo quarto colocado Lyon, que tem 67 pontos.

O fim de semana será marcado pelo confronto direto entre Lyon e Lille, que duelam no Estádio Parc Lyon. O jogo acontece no domingo, mesmo dia em que o Monaco vai atuar, na condição de visitante, contra o Angers, que cumpre tabela com 41 pontos.

Disposto a jogar pressão em todos os seus concorrentes, o Paris Saint-Germain estará em ação no sábado, quando visita o Metz no Estádio Saint-Symphorien, em Metz. O PSG é favorito diante de um adversário que soma 43 pontos e cumpre tabela.

O grande desafio do PSG neste compromisso é manter o foco no confronto, haja vista que na próxima quarta-feira o time terá pela frente o Manchester City na rodada de ida das semifinais da Champions League.

Confira todos os confrontos do Campeonato Francês programados para este fim de semana, respeitando o horário de Brasília:

Sexta-feira

Reims 1 x 3 Olympique de Marselha

Sábado

8h – Saint-Étienne x Brest

12h – Metz x Paris Saint-Germain

Domingo

8h – Nice x Montpellier

10h – Lens x Nîmes

10h – Rennes x Dijon

10h – Strasbourg x Nantes

10h – Lorient x Bordeaux

12h – Angers x Monaco

16h – Lyon x Lille