Com dúvida na lateral, Grêmio está definido para pegar o Del Valle; Alisson pode aparecer na ala

O Grêmio viu a sua lista de desfalques para a partida contra o Independiente del Valle aumentar por conta do novo Coronavírus. No jogo de ida pela terceira fase prévia da Copa Libertadores, o Tricolor não poderá contar com o goleiro Paulo Victor e com o lateral-direito Vanderson, já que ambos testaram positivo para a Covid-19.

Após ser um dos grandes destaques do Grêmio no clássico Gre-Nal que acabou com mais uma vitória para o lado azul, o zagueiro Ruan deverá ser mantido na equipe que entrará em campo contra o Independiente del Valle, no Paraguai, na partida de ida da terceira fase prévia da Copa Libertadores da América de 2021.

Com a ausência de Vanderson, ainda há uma indefinição sobre o titular da lateral direita. E Ruan se candidatou a atuar pela ala, caso seja necessário. “Se for preciso, eu faço a lateral com maior orgulho. Quero jogar e mostrar meu futebol, e não vai ser a posição que vai me impedir de dar o meu melhor”, afirmou.

Ruan: garoto foi soberano no Gre-Nal (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)



Para manter o garoto na equipe formando a dupla de zaga com Rodrigues, o Grêmio enviou ao Paraguai o jovem lateral-direito Felipe Albuquerque, que aparece com boas chances de iniciar a partida. Caso não atue, certamente haverá uma improvisação na posição, com Alisson ou Bruno Cortez jogando.

Dessa forma, o time comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes a partir das 19h15 (horário de Brasília) terá: Brenno; Felipe Albuquerque (Alisson ou Cortez), Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique e César Pinares (Darlan); Alisson (Léo Chu), Ferreira e Diego Souza.