Com equipe mista, RB Bragantino vence o Mirassol e segue forte no Paulistão

Na abertura da sexta rodada do Campeonato Paulista, o RB Bragantino recebeu o Mirassol no Estádio Nabi Abi Chedid e, mesmo com uma equipe mista, conseguiu a vitória apertada por 2 a 1. Os visitantes ofereceram muita pressão na saída de bola e levaram muito perigo ao gol de Júlio César, que também não fez grande partida. Este foi o quarto jogo do Bragantino em apenas oito dias, o clube passar por uma maratona de jogos.

Com a vitória, o RB Bragantino chega a 17 pontos em oito jogos e segue na liderança do grupo C do Paulistão. O Mirassol perde, mas segue em primeiro no grupo D, com oito pontos conquistados em seis jogos.

Jogando bem no primeiro tempo, o Mirassol não se deixou intimidar pelo RB Bragantino e conseguiu criar mais chances do que o adversário. Aos 25 minutos, Pedro Lucas perdeu chance clara para abrir o placar, e seu time foi punido cinco minutos depois. Após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti a favor dos donos da casa, convertido por Vitinho.

Mesmo assim, o Mirassol não se deixou abater e seguiu com muita consistência da criação de jogadas. Aos 41 minutos, Pedro Lucas aproveitou falha na reposição de bola do goleiro Júlio César para marcar e empatar a partida em Bragança Paulista. Em lance confuso na área do Bragantino, Fabrício conseguiu virar a partida, mas estava em posição de impedimento.

Passando por dificuldades na segunda etapa, o técnico Maurício Barbieri escolheu colocar alguns de seus titulares no decorrer do segundo tempo. A estratégia rendeu frutos. O camisa 10 Claudinho entrou aos 27 minutos e precisou ficar apenas seis minutos em campo para tabelar na direita e cruzar na medida para Hurtado, que cabeceou com tranquilidade para garantir a vantagem do Bragantino novamente.

O RB Bragantino já volta a campo nesta segunda-feira, quando recebe a Ponte Preta no Nabi Abi Chedid, às 20 horas (de Brasília). Já na quarta-feira, é a vez do Mirassol receber o Botafogo-SP no Estádio Municipal de Mirassol, às 22h15.