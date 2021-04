“Com esse timinho aí, o Botafogo não vai arranjar nada”; Gerson faz duras críticas e cobra coragem do Glorioso

O Botafogo decepcionou seus torcedores no final de semana. Atuando no estádio Giulite Coutinho, a equipe do técnico Marcelo Chamusca abriu o placar logo cedo diante da Portuguesa-RJ e ficou com um jogador a mais em campo ainda na primeira etapa. No entanto, esbarrou em uma atuação fraca e não teve forças para manter o resultado até o apito final.









Já em sua primeira oportunidade na partida, ainda antes do primeiro minuto, o Botafogo pulou na frente no placar com Felipe Ferreira, completando cruzamento de Marcinho. Aos 40 minutos, a Portuguesa-RJ perdeu Muniz, expulso após cometer falta sobre Rafael Navarro. Mesmo assim, os comandados do técnico Felipe Surian foram ao ataque e deixaram tudo igual com Chay, aos 30′ do segunto tempo.

A atuação ruim irritou o ex-jogador e ídolo Gerson “Canhotinha”. “Com esse timinho aí, o Botafogo não vai arranjar nada. Fez um gol com 50 segundos, então com 30 minutos ia ser 8 a 0… Ledo engano. Depois, com a expulsão do Muniz, ficou ainda mais fácil teoricamente para o Botafogo. Porém, ao invés de partir para dentro, o Botafogo não fez nada, ficou olhando, nesse toquezinho. Babi e Navarro levando trombada lá na frente e a bola não chegando…“, lamentou.

Felipe Ferreira chegou a abrir o placar, mas Glorioso sofreu o empate (Foto: Vitor Silva/Flickr do Botafogo/Divulgação)



“Tecnicamente, o Botafogo tem um bom time, assim como a Portuguesa. Mas quem faz o gol com 50 segundos não pode perder ou empatar, tem que fazer mais gols. O Botafogo poderia ter jogado mais, com mais coragem. Tecnicamente, o time do Botafogo parece ser melhor. Mas, pelo menos nesse jogo, não pareceu. Com esse time, com essa maneira de jogar, com essa falta de atenção, com esses milhões de passes errados, não é o meu Botafogo“, completou o ex-meia, em seu canal no Youtube.

Não acho que seja caso de demissão do chamusca, mas os últimos três jogos o Botafogo jogou muito mal, a diretoria precisa cobra-lo! — Helios F. Riccioppo (@Heliosdread)

April 4, 2021





Com o resultado, o Glorioso pulou para o quarto lugar da Taça Guanabara, mas ainda pode perder posições para Madureira e Fluminense, que jogam contra Flamengo e Macaé, respectivamente, na oitava rodada. O próximo compromisso pelo Estadual será diante do líder Volta Redonda.