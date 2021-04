Com estrelas oitentonas, Grace and Frankie volta a gravar após 15 meses · .

Protagonizada por Jane Fonda, de 83 anos, e Lily Tomlin, de 81, a série Grace and Frankie ainda não retomou as gravações da sétima e última temporada, paralisadas por causa da pandemia de Covid-19. Os trabalhos foram interrompidos em março do ano passado e só voltarão em junho deste ano, 15 meses após a pausa.

O . confirmou com fontes da produção que a expectativa é de que o elenco volte a gravar em 7 de junho, uma segunda-feira. A data bate com a previsão feita por Jane Fonda, que especulou em seu blog que a equipe queria entrar no estúdio novamente em junho –antes, ela havia dito janeiro, o que não aconteceu.

O hiato mais longo do que o normal (boa parte das séries norte-americanas voltaram a gravar ainda no ano passado) se deve à idade avançada do elenco –além das duas, a atração conta com Martin Sheen e Sam Waterston, ambos com 80 anos. A Netflix e a produtora Skydance queriam assegurar que os atores poderiam trabalhar sem correr nenhum risco.

Agora, a doença está mais controlada nos Estados Unidos: Jane Fonda, por exemplo, recebeu a primeira dose da vacina em 31 de janeiro. “Não dói”, comemorou a atriz ao compartilhar a cena em seu perfil no Instagram.

A Netflix renovou Grace and Frankie para a sétima temporada em setembro de 2019, antes mesmo de estrear o sexto ano –lançado em janeiro do ano passado. Com as gravações prejudicadas pela pandemia, porém, a leva derradeira de episódios só deve chegar ao streaming no ano que vem.

A série conta a história de duas mulheres bem diferentes que se unem após descobrirem que seus respectivos maridos são gays e pretendem se casar. Elogiadas pela crítica, tanto Jane Fonda quanto Lily Tomlin foram indicadas ao Emmy de melhor atriz em comédia ao longo das temporadas.