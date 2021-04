Com forças renovadas após folga, Breno Lopes projeta grande ano pelo Palmeiras

Após curtir período de descanso, Breno Lopes esteve na Academia de Futebol nesta quinta-feira para realizar exame de covid-19 e, se aprovado, retomará a rotina de treinos na sexta. Herói do Palmeiras no título da Copa Libertadores, ele se disse revigorado e projetou a próxima temporada.

“É muito bom ficar perto de quem a gente ama, ainda num momento de descanso. Foi importante para renovar minhas forças visando a sequência da temporada 2021. Quero ser ainda mais importante ao Palmeiras do que fui na temporada passada”, declarou Breno.

De acordo com números de sua assessoria de imprensa, de 2016, ano em que estreou como profissional, até 2019, o atacante marcou 15 gols. Nos anos de 2020 e 2021, já foram 16, um deles na histórica final continental diante do Santos, no Estádio do Maracanã.

“Atacante vive de gols e sei dessa importância. Espero bater todos os meus recordes pessoais na sequência de 2021. Vou trabalhar forte para atingir os meus objetivos. Quero fazer um grande ano para ajudar os meus companheiros e, consequentemente, o Palmeiras”, afirmou o camisa 39.

Orgulhosamente, Breno Lopes ainda exibiu a tatuagem feita na coxa esquerda em alusão do título da Copa Libertadores. Com o Cristo Redentor ao fundo, a obra tem a imagem do troféu, um mapa da América do Sul e a data da final diante do Santos.

“Tive a ideia de fazer a taça da Libertadores porque foi algo conquistado com muito sacrifício e merecimento de todo o grupo”, explicou. “Recebi nas redes sociais algumas fotos de tatuagens de palmeirenses após o título. Foi algo muito especial essa conquista após 20 anos. Fui abençoado com aquele gol e serei lembrado por muitos anos”, completou.