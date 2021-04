Com gol aos 46 do segundo tempo, Olympique de Marseille vence Lorient

Jogando em casa, o Olympique de Marseille venceu o Lorient por 3 a 2, pela 33ª rodada do Campeonato Francês, neste sábado. Os anfitriões fizeram o gol da vitória aos 46 do segundo tempo.

Com os três pontos, o Marseille retoma a sexta posição na tabela. Faltando cinco rodadas para o fim da Ligue 1, o time busca vaga para as competições europeias.

Por outro lado, o Lorient briga contra o rebaixamento. Atualmente, o clube possui dois pontos a mais que o Nimes, primeiro time dentro da zona da degola, que entra em campo neste domingo contra o Strasbourg.

O jogo – Os visitantes saíram na frente com gol de Moffi que, após driblar Mandanda, empurrou pro gol vazio, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Payet, com oito minutos, acertou um belo chute de fora da área, sem chances de defesa para o goleiro.

Três minutos depois, Lirola virou a partida para os donos da casa. Porém, Moffi apareceria de novo para igualar o placar. Quando tudo encaminhava para um empate, Lirola, aos 46 minutos, fez o gol da vitória do Olympique.

O Marseille volta a campo na sexta-feira, quando visita o Reims. Já o Lorient recebe o Bordeaux no próximo dia 25.

Confira outro resultado do Campeonato Francês deste sábado:

Angers 0 x 3 Rennes