Com gol de Cristiano Ronaldo, Juventus e Torino empatam em clássico de Turim

O clássico de Turim terminou igual para os dois lados. Torino e Juventus empataram em 2 a 2. Sanabria marcou os gols dos donos da casa, enquanto Chiesa e Cristiano Ronaldo balançaram as redes para a Velha Senhora.

A Juventus foi a equipe que abriu o placar. Logo aos 12 minutos, Chiesa recebeu de Morata, invadiu a área e chutou para garantir a Juventus na frente.

Desfalcada e sem alguns jogadores importantes como Dybala, Arthur e McKennie, a Juventus sofreu a virada. Sanabria marcou duas vezes e colocou o Torino na frente em Turim.

A virada veio com ele: Cristiano Ronaldo. Após falta cobrada, Chiellini desviou e a bola sobrou para o português colocar a bola no fundo da rede. Com o resultado, a Juventus fica a 10 pontos da líder Inter de Milão.