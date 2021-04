Com gol de ex-corintiano, San Lorenzo vence último jogo antes de enfrentar o Santos

Rival do Santos na Libertadores, o San Lorenzo derrotou o Rosário Central por 2 a 0 nesta sexta-feira, em casa, pela oitava rodada da Copa da Liga Profissional da Argentina. Com o resultado, a equipe do técnico Diego Dabove chegou a sua terceira vitória nos últimos quatro jogos e assumiu a sétima colocação do Grupo A do torneio.

⚽ Con goles de Franco Di Santo y Angel Romero, #SanLorenzo derrotó 2-0 a @CARCoficial, por la octava fecha de la #CopaDeLaLiga. #VamosCiclón 🔵💪🔴 pic.twitter.com/QguSC7y4e6 — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 3, 2021

Os anfitriões abriram o placar com Di Santo, ex-atacante do Atlético-MG, aos 37 minutos do primeiro tempo. Já nos acréscimos da etapa complementar, o ex-corintiano Ángel Romero fechou a conta. Minutos antes, aliás, o paraguaio participou diretamente do lance que ocasionou nas expulsões dos rivais Blanco e Vecchio.

Essa foi a última partida do San Lorenzo antes de enfrentar o Santos, pela terceira fase da Copa Libertadores da América de 2021. A partida de ida ocorre nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nuevo Gasômetro, na Argentina. Já a volta será no dia 13, dessa vez no Mané Garrincha, no Distrito Federal, já que o Estado de São Paulo não pode receber eventos esportivos.