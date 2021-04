Com gol de Lukaku, Inter de Milão vence o Bologna e amplia vantagem na liderança do Italiano

Cada vez mais perto do título nacional, a Inter de Milão venceu mais uma pelo Campeonato Italiano neste sábado. Fora de casa, a Nerazzurri enfrentou o Bologna e, com gol de Lukaku, venceu por 1 a 0. Com o resultado, o time de Antonio Conte chegou aos 68 pontos e abriu oito de vantagem para o Milan.

ELE DECIDE

Em um primeiro tempo equilibrado, a Inter de Milão aproveitou melhor a oportunidade e Lukaku marcou o gol da vitória aos 30 minutos. O zagueiro Bastoni foi na linha de fundo e cruzou na medida para o belga, que cabeceou para boa defesa de Ravaglia. No rebote, porém, o camisa 9 só escorou para o fundo das redes.

NA TRAVE

O segundo tempo continuou equilibrado no Estádio Renato Dall’Ara e novamente a melhor chance foi da Inter. Logo no início, o argentino Lautaro Martínez encarou a marcação e bateu de chapa da entrada da área. Ravaglia até se esticou, mas não chegou e viu a bola explodir no pé da trave.

PERTO DO TÍTULO

Com o resultado, a Inter de Milão chegou aos 68 pontos e agora está com oito pontos de vantagem para o Milan, vice-líder do torneio, que empatou com a Sampdoria neste sábado. Caso confirme o título, a Nerazzurri ficará com o scudetto pela 19ª vez. A última conquista foi há 11 temporadas, em 2009/10.

SEQUÊNCIA

​A Inter de Milão volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Sassuolo em jogo atrasado da 28ª rodada. O Bologna, por sua vez, tem compromisso com a Roma somente no dia 11.