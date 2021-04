Com gol de pênalti, Paraná vence Cianorte fora de casa pelo Campeonato Paranaense

Nesta terça-feira, o Paraná encarou a missão de enfrentar o Cianorte fora de casa. O tricolor venceu por 1 a 0, jogando no Olímpico, e voltou a somar três pontos depois de três rodadas.

A primeira etapa passou em branco, mas com as duas equipes criando boas oportunidades de gol. Enquanto o Paraná tomou a iniciativa, o Leão equilibrou as ações a partida da metade final.

O gol da vitória saiu apenas no segundo tempo, aos 21 minutos, em cobrança de pênalti – Gustavinho cobrou com segurança e deu a vitória para o tricolor. Grafite, autor do pênalti, logo em seguida levou o segundo amarelo e complicou a vida do Leão.

O resultado deixa o Paraná com oito pontos, na sexta colocação da tabela, além de tirar pontos importantes de um rival direto. O Cianorte segue na terceira posição do estadual, com 12 pontos até aqui.

Toledo e Azuriz ficam no empate

Mais cedo, também nesta terça-feira, Toledo e Azuriz ficaram frente a frente pela sétima rodada do Campeonato Paranaense. Jogando no Estádio Municipal 14 de Dezembro, as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1.

A rede balançou somente a partir da bola parada – primeiro com o time da casa, aos 15 minutos, com Matheus Motta convertendo pênalti. Logo em seguida, três minutos mais tarde, Vieira deixou tudo igual para o Azuriz, também convertendo pênalti.