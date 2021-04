Com gol nos acréscimos, Coritiba elimina Operário e avança na Copa do Brasil

O Coritiba avançou para a terceira fase da Copa do Brasil no sufoco. Jogando na Arena Joinville, a equipe derrotou o Operário por 3 a 2 nesta terça, com o gol da vitória saindo nos acréscimos do segundo tempo, e conquistou a classificação na competição.

Após um começo de partida sem muitas emoções, o Operário saiu na frente aos 27 minutos da etapa inicial. Djalma Silva ficou com a bola pela esquerda e bateu forte em direção ao gol, mas foi bloqueado. Jean Carlo pegou a sobra, finalizou e contou com um desvio em Wellington Carvalho para balançar as redes e deixar o Fantasma na frente.

Porém, o Coritiba reagiu rápido e chegou ao empate três minutos depois. Depois de um cruzamento de Val pela esquerda, a defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para Léo Gamalho. O atacante ajeitou o corpo e chutou no cantinho para igualar os marcadores na Arena Joinville.

Os visitantes voltaram pressionando na segunda etapa e criaram as melhores chances para passar à frente, mas foi o Coxa quem conseguiu anotar mais um e virar o confronto. Aos 25 minutos, Léo Gamalho recebeu cruzamento na área e cabeceou. O goleiro Simão agarrou a bola, mas foi para trás e o juiz acabou assinalando o gol para a equipe verde e branca. No entanto, aos 30, Tomas Bastos cobrou falta na entrada da área com maestria e marcou para o Operário, empatando novamente a partida.

O jogo chegou aos acréscimos com a igualdade no placar e parecia que o classificado para a próxima fase sairia na decisão por pênaltis. Porém, aos 46, Igor fez cruzamento pelo lado direito para Luiz Henrique, que cabeceou no cantinho de Simão e anotou o gol do Coritiba que confirmou uma vaga na próxima fase.