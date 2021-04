Com golaço de Arthur Gomes, Atlético-GO bate o Anápolis e amplia vantagem na ponta

A boa sequência do Atlético-GO no Campeonato Estadual ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira. Em partida válida pela oitava rodada da competição, o time visitou o Anápolis e venceu pelo placar de 3 a 0, com os gols do triunfo saindo na etapa final. O resultado deixa a equipe com 22 pontos e ainda mais vantagem na liderança do Grupo A.

O primeiro tempo da partida foi bastante equilibrado. As duas equipes foram ao ataque e criaram oportunidades para marcar, mas ninguém conseguiu balançar as redes durante os 45 minutos iniciais.

Foi apenas na segunda etapa que o Dragão neutralizou o adversário e marcou os gols para sair com a vitória. Logo aos dois minutos, Matheus Oliveira cobrou falta na área para Roberson desviar de cabeça e anotar o primeiro.

O Atlético se manteve no ataque e aumentou aos oito com o golaço da partida. Arthur Gomes recebeu a bola pelo lado esquerdo, ajeitou para a perna direita e acertou um lindo chute forte da entrada da área sem chances de defesa para o goleiro adversário.

Depois, aos 11, Arthur Gomes fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Matheus Oliveira chegar batendo e marcar o terceiro. O Anápolis tentou esboçar uma reação, mas não conseguiu levar muito perigo aos visitantes, e o Dragão saiu de campo com o triunfo e os três pontos.

Também pelo Campeonato Goiano nesta segunda, o CRAC derrotou o Jataiense por 2 a 0.