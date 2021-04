Com gols de Kayky e veteranos, Fluminense goleia o Macaé e entra no G4 do Carioca

Bom para os garotos e para os vovôs. Nesta terça-feira, o Fluminense venceu o Macaé por 4 a 0 e garantiu o retorno ao G4 do Campeonato Carioca. Em partida válida pela oitava rodada, o Tricolor contou com gol de Kayky, estreante no time titular, além do atacante Fred e dos meias Nenê e Paulo Henrique Ganso, no Estádio Raulino de Oliveira, para voltar aos bons resultados.

> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos

Com o resultado, o Flu fica na quarta posição, com 13 pontos. Na próxima rodada, encara o Nova Iguaçu, no domingo, às 18h, no Maracanã. Nas duas últimas rodadas a equipe ainda terá Botafogo e Madureira. Já o Macaé permanece na lanterna, com apenas um ponto, e terá o Resende, em Bacaxá, no sábado, às 15h30.

Veja a tabela do Campeonato Carioca

SELO DE XERÉM

Como era esperado, o Fluminense iniciou a partida com a bola no pé e buscando jogo. Tanto que logo no primeiro lance já houve uma troca de passes perigosa envolvendo Egídio, Fred e Nenê, que deu a bola para Kayky quase abrir o placar. A jovem promessa, inclusive, foi o nome da etapa inicial. Insinuante e participativo, o atacante chegou ao gol, o primeiro no profissional, aos 23 minutos, após passe de Luiz Henrique. O companheiro, também cria de Xerém, quase foi o autor do primeiro gol poucos minutos antes, mas estava impedido.

FREIO PUXADO

Depois de abrir o placar, o Flu se tranquilizou e observou mais o Macaé jogar. Mesmo assim, o Tricolor manteve o controle da partida, já que o adversário não chegou a incomodar. A primeira chance do Leão Praiano foi apenas aos 40 minutos, com chute para fora de Lopeu. O time de Roger Machado até tentou sair com mais velocidade, mas pouco fez nos minutos restantes antes do intervalo.

399 VEZES FRED

Precisando fazer gols para tentar se livrar da lanterna, o Macaé voltou mais atento e teve duas boas oportunidades no início do segundo tempo, aproveitando os espaços dados pelo Fluminense. Sem fazer alterações, Roger Machado trocou Luiz Henrique e Kayky de lado, mas perdeu poder ofensivo e a mudança durou pouco. Assim que os jovens voltaram às posições originais, saiu o segundo gol. Kayky tabelou com Martinelli, que, aos 18 minutos, encontrou Fred. O camisa 9, de frente para o gol, só precisou chutar para ampliar a vantagem e fazer 399º gol na carreira.

TUDO TRANQUILO

O Fluminense precisou de pouco tempo para sacramentar de vez a vitória e ficar mais tranquilo em campo. Aos 33 minutos, Nenê fez uma bela cobrança de falta e marcou um golaço, o terceiro do Tricolor. O meia vinha de 15 partidas de jejum e o Flu voltou a marcar de falta após 224 dias. O último foi justamente do camisa 77, contra o Figueirense, na Copa do Brasil.

ENTROU E MARCOU

Ainda deu tempo de Paulo Henrique Ganso entrar em campo e deixar o dele. O camisa 10 entrou na vaga de Nenê aos 35 minutos e garantiu a goleada para o Fluminense.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ X FLUMINENSE

Data/Hora: 06/04/2021, às 21h35

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Philip Georg Bennett

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá

Cartões amarelos: Patrick (MAC), Egídio (FLU)

Cartões vermelhos: –

Gols: Kayky (23’/1ºT) (0-1), Fred (18’/2ºT) (0-2), Nenê (33’/2ºT) (0-3), Ganso (46’/2ºT) (0-4)

MACAÉ: Jonathan; Rossales, Álvaro Azevedo, Helton, Ronan (Edy – 21’/2ºT), Patrick, Wagner Carioca, Marquinho, Júnior, Kaique e Lopeu (Alemão – 39’/2ºT). Técnico: Dário Lourenço.

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (Wellington – 27’/2ºT) e Nenê (Ganso – 35’/2ºT); Kayky (Gabriel Teixeira – 32’/2ºT), Fred (Lucca – 35’/2ºT) e Luiz Henrique (Caio Paulista – 27’/2ºT). Técnico: Roger Machado.