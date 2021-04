Com gols de reforços, Fluminense vence o Madureira de virada e define semifinais do Carioca

Com uma equipe formada por reservas, com exceção do goleiro Marcos Felipe, o Fluminense sofreu com a falta de entrosamento e as idades avançadas. No entanto, contou com gols de Abel Hernández, de pênalti, do estreante Raúl Bobadilla, além de Ganso e Gabriel Teixeira para vencer o Madureira por 4 a 1, de virada, no Maracanã. Luiz Paulo descontou. A partida foi válida pela última rodada da Taça Guanabara e definiu que o Tricolor enfrenta a Portuguesa na semifinal do Campeonato Carioca com a vantagem do empate. Flamengo e Volta Redonda definem o outro finalista.

Na próxima quarta-feira, o Flu seguirá o desafio da Libertadores, desta vez na altitude de Bogotá, na Colômbia, 2.640m acima do nível do mar. O adversário será o Independiente Santa Fe, às 21h. A semifinal do Estadual será no fim de semana. Já o Madureira aguarda o fim desta rodada para saber quem encara na Taça Rio.

DEVAGAR

O primeiro tempo foi amarrado e com destaque para a boa marcação das duas equipes. Enquanto o Fluminense tentava se encontrar com uma equipe sem entrosamento, já que todos os jogadores de linha são reservas, e com pouca velocidade, o Madureira foi aplicado e não deu espaços, mas também teve dificuldades de chegar ao gol de Marcos Felipe.

FALHOU… MARCOU

Com o jogo pegado na bola rolando, foi na cobrança de falta que o primeiro gol saiu. Aos 28 minutos, Hudson cometeu falta pelo lado direito do ataque. Na cobrança, Nivaldo levantou e o volante tentou cortar quase com uma voadora, que não deu certo. A bola sobrou para Luiz Paulo, que aproveitou a bagunça defensiva do Flu para marcar seu sexto gol na competição. Ele se lesionou no lance seguinte e precisou ser substituído.

TUDO IGUAL

Mesmo com os problemas, o Fluminense voltou para o segundo tempo com os mesmos jogadores, mas tentou adiantar a marcação. Como as coisas não mudaram, Roger Machado se irritou e decidiu sacar Lucca para a entrada de Gabriel Teixeira. No entanto, o jovem nem precisou aparecer para o Tricolor deixar tudo igual. Aos 13 minutos, Abel Hernández acreditou na jogada e sofreu o pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor.

GOL DE ESTREANTE

A reta final da partida foi de um Madureira levando perigo nos contra-ataques e o Fluminense ainda com dificuldades de avançar. Mas, se foi ferido com bola parada, o Tricolor também feriu. Aos 25 minutos, Danilo Barcelos cobrou escanteio, a bola sobrou para Gabriel Teixeira dar um chutaço. Felipe Larcerda espalmou e Raúl Bobadilla, estreante do dia, aproveitou o rebote para aliviar o Flu.

EMOÇÃO

Com o jogo ainda aberto e mudanças para os dois lados, os minutos finais foram de pressão e chances. Bruno Santos, pelo Madureira, e Abel e Manoel, pelo Fluminense, desperdiçaram oportunidades de mudar mais uma vez o placar. E foi o time de Roger Machado quem concretizou a vitória. Aos 45, Gabriel Teixeira fez bela jogada na esquerda, Ganso recebeu e abriu para Danilo Barcelos, que devolveu para o meia marcar de cabeça. Ainda deu tempo de Gabriel Teixeira fechar a contagem com um golaço aos 48.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X MADUREIRA

Data/Hora: 25/04/2021, às 11h05

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Cartões amarelos: Lucca (FLU)

Cartões vermelhos: –

Gols: Luiz Paulo (28’/1ºT) (0-1), Abel Hernández (14’/2ºT) (1-1), Raúl Bobadilla (25’/2ºT) (2-1), Ganso (45’/2ºT) (3-1), Gabriel Teixeira (48’/2ºT) (4-1)

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Wellington, Hudson (Yago Felipe – 37’/2ºT) e Cazares (Ganso – 28’/2ºT); Abel Hernández (João Neto – 37’/2ºT), Raúl Bobadilla (Caio Paulista – 28’/2ºT) e Lucca (Gabriel Teixeira – 12’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

MADUREIRA: Felipe Lacerda, Rhuan (Sampaio – 27’/2ºT), Mauricio, Edmário e Juninho; Feitosa, Rodrigo Yuri e Nivaldo (Caíque Valdivia – 12’/2ºT); Natan (Bruno Santos – 27’/2ºT), Sillas Gomes e Luiz Paulo (Elias – 34’/1ºT). Técnico: Alfredo Sampaio.