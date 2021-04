Com grande atuação de Courtois, Real Madrid fica só no empate com o Getafe

O Real Madrid tropeço na 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe de Zidane empatou com o Getafe por 0 a 0, fora de casa. O resultado não agrada os Merengues, que viram o Atlético abrir vantagem na liderança da competição.

O Real chega a 67 pontos, com três a menos que os Colchoneros, e com dois a mais que o Barcelona, que possui um jogo por fazer. Por outro lado, o Getafe se mantém na 15ª posição, com quatro pontos a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

A partida começou animada logo no início. Mariano marcou para os visitantes, aos oito minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. A melhor oportunidade do Getafe no primeiro tempo foi em cabeçada de Mata que acabou batendo na trave.

Na etapa final, apesar de não ser favorito, os anfitriões não se intimidaram com o seu oponente e chutaram mais vezes. Aos 14, Unal colocou a bola no ângulo, e exigiu grande defesa de Courtois. Apesar da pressão do Getafe, o goleiro Belga fez uma boa partida e garantiu o empate para os Merengues.

O próximo compromisso do Real Madrid será contra o Cádiz, nesta quarta-feira. Já o Getafe terá tarefa difícil na quinta, quando enfrenta o Barcelona, no Camp Nou.

Confira outros resultados do Campeonato Espanhol neste domingo:

Betis 2 x 2 Valencia

Cádiz 0 x 0 Celta de Vigo

Levante 1 x 5 Villarreal