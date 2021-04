Com grupo definido, Jardine comenta caminho da Seleção Brasileira na Olimpíada de Tóquio

Nesta quarta-feira, a Seleção Brasileira conheceu seu caminho na Olimpíada de Tóquio e com direito a reedição da final de 2016. O selecionado comandado por Jardine terá a Alemanha no mesmo grupo e o técnico brasileiro comentou o sorteio.

Além de Brasil e Alemanha, o sorteio realizado na Suíça definiu Costa do Marfim e Arábia Saudita como as outras equipes a compor o grupo D.

“É uma competição muito difícil, com caráter de Copa do Mundo. É uma competição que requer um respeito muito grande por cada adversário… É uma chave difícil, como as outras também são. É muito difícil conjecturar qual Seleção é mais forte, a competição é que vai acabar dizendo”, comentou Jardine.

O comandante da Seleção deve convocar 18 jogadores sub-23 e três nomes com idade superior para o torneio olímpico. O Brasil busca o bicampeonato, após ganhar a medalha de ouro na última edição, em 2016, despachando a Alemanha na final.

“É um quebra-cabeça que a gente há bastante tempo vem tentando montar. Com certeza, até o último dia estaremos exercitando raciocínios, montando de uma maneira ou de outra, até encontrar um elenco de 18 atletas, imaginando muitos cenários durante a competição”, completou André Jardine sobre a convocação.

A Seleção ainda tem uma data Fifa com dois amistosos antes de bater o martelo e convocar os jogadores em definitivo. A faz primeira apresentação em Tóquio acontece no dia 22 de julho, contra a Alemanha, em Yokohama.