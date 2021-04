Com jogo do Santos, Libertadores no SBT perde para novelas de Globo e Record · .

Com o jogo de volta entre Santos e San Lorenzo pela terceira rodada da Libertadores, o SBT perdeu audiência para as novelas da Globo e da Record. A partida exibida na noite de terça-feira (13) obteve apenas 6,9 pontos e 10,3% de share (número de televisores ligados) no ibope na Grande São Paulo.

O time paulista empatou em 2 a 2 contra o San Lorenzo no estádio Mané Garrincha, com gols de Marcos Leonardo e Pará. O resultado qualificou o Santos para a fase de grupos da Conmebol Libertadores, já que, no jogo de ida na Argentina, o Santos havia vencido por 3 a 1. No agregado, terminou 5 a 3 para a equipe brasileira.

A performance levantou um pouco os números de audiência da Libertadores no SBT, mas não o suficiente para assustar as emissoras concorrentes. O jogo conquistou 6,9 pontos no ibope, sendo o melhor resultado da temporada 2021 do campeonato da América Latina. As partidas do Grêmio x Ayacucho bateram 4,8 e 4,9, e o jogo de ida do Santos marcou 5,9 pontos.

Exibidas na mesma faixa horária na Record, as novelas Gênesis e Topíssima tiveram mais ibope: 11,3 e 7,2, respectivamente. Já na Globo, o resultado é ainda mais discrepante: a atual trama das 21h, Império, conquistou 32,1 pontos de audiência e 50,7% de share.

Veja abaixo as audiências da terça-feira, 13 de abril , na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 16,6 Bom Dia São Paulo 7,2 Bom Dia Brasil 8,5 Mais Você 7,9 Encontro com Fátima Bernardes 8,9 SP1 12,1 Globo Esporte 11,3 Jornal Hoje 11,9 Plantão BBB 9,9 Sessão da Tarde: Licença Para Casar 11,9 Ti Ti Ti 16,4 Malhação 17,7 A Vida da Gente 21,2 SP2 24,2 Salve-se Quem Puder 26,7 Jornal Nacional 28,9 Império 32,1 Big Brother Brasil 21 30,2 Todas as Mulheres do Mundo 12,9 Profissão Repórter 9,2 Jornal da Globo 6,8 Conversa Com Bial 4,7 Boletim Rede BBB 4,5 Corujão: Good Kill – Máxima Precisão 4,0 Hora 1 3,9 Média do dia (7h/0h): 6,9 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,1 Balanço Geral Manhã (rede) 1,6 Balanço Geral Manhã (local) 3,3 Fala Brasil 4,0 Hoje em Dia 4,6 JR 24h (manhã) 4,4 Balanço Geral 9,8 Belaventura 4,2 JR 24h (tarde 1) 5,7 Cidade Alerta 7,9 JR 24h (tarde 2) 9,1 Jornal da Record 9,3 Gênesis 11,3 Topíssima 7,2 Cine Record Especial: Soldado Universal – O Retorno 4,0 JR 24h (madrugada) 2,6 Fala Que Eu Te Escuto 0,8 Religioso 0,5

Média do dia (7h/0h): 5,4 Primeiro Impacto 2,9 Vem Pra Cá 2,7 Bom Dia & Cia 5,5 Fofocalizando 5,2 Casos de Família 5,0 Triunfo do Amor 7,3 Amores Verdadeiros 7,6 SBT Brasil 6,5 Roda a Roda 7,2 Cupom Premiado Baú 6,8 Libertadores: Santos x San Lorenzo (ARG) 6,9 Programa do Ratinho 4,0 The Noite 3,2 Operação Mesquita 2,5 Conexão Repórter 2,3 SBT Brasil (reapresentação) 1,9 Primeiro Impacto 2,2

Fonte: Emissoras