Com LA em baixa, Palmeiras sobe o sarrafo e R$ 22 milhões para anunciar Taty Castellanos; valor chega ao patamar do New York

A perda da Recopa Sul-Americana para o Defensa Y Justicia – e novamente nos pênaltis após estar com o título praticamente ganho, assim como contra o Flamengo na Supercopa do Brasil – rendeu um sentimento amargo ao torcedor do Palmeiras. Mas não foi somente para os fãs, mas parte do Conselho Deliberativo do clube já começa a questionar certas atitudes de parte do departamento de futebol.

De acordo com o colega Jorge Nicola, do portal Yahoo, Anderson Barros está na “corda bamba”, especialmente por não atender aos desejos de Abel Ferreira, que insiste que seu elenco ainda carece de um ponta esquerda e um centroavante. Aliás o dono dessa última posição, no caso Luiz Adriano, foi alvo de enxurrada de críticas após o vice na Recopa.

O camisa 10 violou a quarentena do clube e contraiu Covid dias antes da decisão contra o Flamengo. Para piorar, atropelou um ciclista à frente do Allianz Parque e acabou multado pela diretoria. Perdeu a decisão da Supercopa e só entrou no segundo tempo da prorrogação contra o Defensa Y Justicia, mal tocando na bola. Na disputa por pênaltis, desperdiçou a sua, sendo que vem mal no retrospecto na marca da cal.

Em cinco cobranças até aqui pelo Verdão, somente duas convertidas, o que rendeu mais cornetadas da torcida palmeirense. Com isso, cresce a necessidade de um reforço para a posição. Há pouco, a colega Raísa Simplício, do portal Goal, informou que o Alviverde aumentou a oferta ao New York City (EUA) para contratar Taty Castellanos.

O Verdão oferece agora US$ 4 milhões (R$ 22,4 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos economicos do jogador de 22 anos. El “Taty”, como é conhecido, tem o desejo de se transferir para o Palmeiras e rechaçou qualquer possibilidade de renovar com o clube da MLS, onde seu contrato expira em dezembro.

Segundo uma fonte ouvida pela reportagem, o Palmeiras vai desistir do jogador argentino, já que a oferta chega no ideal antes formalizado pelo New York City. Taty disputou 29 partidas na última temporada, anotou sete gols e deu duas assistências. O Monterrey, do México, também se interessa pelo atacante, mas seu desejo é se transferir ao Brasil.