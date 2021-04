Com Mariano, Cuca escala Atlético com 4 novidades; Réver, Allan e Vargas ficam no banco de reservas

Pressionado por bons resultados e principalmente por atuações convincentes, o Atlético entra em campo nessa terça-feira (27) recebendo o América de Cali, no Mineirão, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O técnico Cuca fez algumas alterações que surpreenderam a torcida para a partida.

Foram quatro novidades no time escalado: na defesa, saem Guga e Réver para as entradas de Mariano e Igor Rabello. Já no meio de campo, o argentino Matías Zaracho, que vinha pedindo passagem, entra no lugar de Allan. Por fim, o ataque terá Savarino, Keno e Eduardo Sasha, com Hulk e Vargas no banco.

O time que enfrentará o América de Cali no Mineirão na segunda rodada do grupo H terá Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernández; Savarino, Eduardo Sasha e Keno. O rival também vem pressionado, pois perdeu na estreia para o Cerro Porteño pelo placar de 2 a 0.