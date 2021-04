Com Menino e Zé Rafael em campo, Palmeiras inicia preparação para pegar o Guarani

Após vencer o Universitario, do Peru, por 3 a 2, fora de casa, na estreia da Libertadores, o elenco do Palmeiras já se reapresentou na Academia de Futebol nesta quinta-feira. Agora, o foco do grupo é no duelo contra o Guarani, pela sétima rodada do Paulistão. O duelo está marcado para esta sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), em Campinas.

As principais novidades nas atividades desta tarde foram os meio-campistas Gabriel Menino e Zé Rafael. A dupla treinou normalmente com o restante dos jogadores. A Cria da Academia vem cumprindo um cronograma especial e foi desfalque contra São Paulo, Botafogo-SP e Universitario. Já Zé sofreu um trauma no tornozelo direito no Choque-Rei e foi baixa nos últimos dois compromissos.

Lucas Lima, por sua vez, trabalhou na parte interna do centro de excelência e também no campo com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Já Gabriel Veron, Breno Lopes e Kuscevic ficaram na apenas parte interna e deram sequência aos seus tratamentos.

Os titulares no Peru realizaram movimentações regenerativas na chegada da delegação, pela manhã. O restante do elenco, incluindo os que entraram no decorrer do embate (Wesley, Esteves, Gustavo Scarpa, Danilo Barbosa e Renan), foi a campo.

Com os jogadores dispostos por posições, o técnico Abel Ferreira aprimorou, entre outros fundamentos, saídas de bola, transições, balanços e quebras de linha. Tanto o ataque quanto a defesa realizaram ensaios. Por fim, os atacantes ficaram no campo 1 para ajustes específicos sob o comando do auxiliar Vitor Castanheira, enquanto os defensores, com Carlos Martinho, trabalharam marcações, rebatidas e saídas no gramado 2.

Sem vencer há três rodadas, o Palmeiras busca recuperação no Paulistão nesta sexta-feira, quando encara o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Atual campeão estadual, o Verdão está na tercera colocação do Grupo C, com nove pontos.