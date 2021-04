Com muitas mudanças, Flamengo deve ter ‘dupla xodó’ e esquema novo para curar ressaca após derrota em clássico

O Flamengo tenta curar a ressaca da derrota por 3 a 1 para o Vasco diante da Portuguesa, neste sábado, pelo Carioca. E o técnico Rogério Ceni vai promover diversas mudanças na equipe.

Por conta da estreia na Conmebol Libertadores contra o Vélez, na próxima terça-feira, com transmissão do FOX Sports e cobertura em vídeos do ESPN.com.br, o comandante voltará a utilizar reservas.

A novidade será a presença de Rodrigo Caio, suspenso na competição internacional. O defensor deve voltar a formar dupla de zaga com Gustavo Henrique na defesa rubro-negra. Hugo, Matheuzinho e Renê completam o setor.

No meio-campo, Hugo Moura e João Gomes voltam a reeditar a dupla que começou a temporada com boas atuações e agradando a comissão técnica. Vitinho, Pedro e Michael devem formar o ataque. A única dúvida está em Rodrigo Muniz ou Pepê.

Se o atacante for escolhido, formará dupla com Pedro, recuando assim Vitinho e Michael. Se o meio-campista atuar, Ceni deixará a equipe no esquema 4-2-3-1, muito utilizado pelo treinador desde que chegou ao Flamengo.

Provável Flamengo: Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Renê; Hugo Moura, João Gomes, Vitinho e Michael; Rodrigo Muniz (Pepê) e Pedro.