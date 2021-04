Com novidades, Felipe Conceição define time titular para encarar o Pouso Alegre; Raposa tenta carimbar vaga para semifinal

Embalado pela classificação na Copa do Brasil e da vitória no clássico contra o Atlético, o Cruzeiro encara neste domingo o Pouso Alegre a partir das 11h da manhã. O duelo é muito importante para a Raposa já que com o torneio estadual chegando ao fim, o Maior de Mina busca nas últimas rodadas do Campeonato Mineiro uma vaga na semi final da competição.









Na fase de dar entrosamento à equipe, buscando a repetição das formações durante o Campeonato Mineiro, o técnico Felipe Conceição tem tudo para repetir a equipe que venceu o clássico diante do Atlético-MG. Se não o fizer será por motivo de desgaste, já que a equipe cruzeirense também jogou no meio da semana, pela Copa do Brasil.

Sendo assim, o Cruzeiro deve ir a campo para a partida de logo mais com a seguinte formação: Fábio, Caceres, Ramon, Weverton; Matheus Pereira, Matheus Neris, Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Felipe Augusto e Rafael Sóbis.

A única alteração que eu faria é tirar o Sóbis e começar com o Moreno. Nosso camisa 10 tá cansado demais! Correu muito todos os jogos e ainda teve que carregar outros jogadores nas costas �� — Engajamento do Cruzeiro ���� (@EngajamentoCEC)

Com 9 rodadas disputadas, o Cruzeiro se encontra na 4ª colocação com 17 pontos, mas pode assumir a vice-liderança caso vença o Pouso Alegre.