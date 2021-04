Com novos personagens, quarta temporada de Elite chega em junho na Netflix · .

A quarta temporada de Elite chega à Netflix em 18 de junho. A plataforma revelou a data de faz primeira apresentação em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (12). O anúncio trouxe uma prévia misturando o novo elenco da série com os veteranos do colégio Las Encinas.

A Netflix já havia anunciado diversas baixas na equipe para a nova temporada, entre elas Carla (Ester Expósito), Lu (Danna Paola) e Nadia (Mina El Hammani), que eram queridinhas do público desde a primeira temporada. Mas as jovens se formaram no colegial e tiveram que seguir a vida.

Do elenco original, retornam Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Omar (Omar Ayuso), Ander (Arón Piper), Rebeka (Claudia Salas) e Cayetana (Georgina Amorós). A terceira temporada acabou com os seis voltando ao colégio Las Encinas para o último ano.

Os novos alunos da escola particular espanhola serão interpretados por Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi e Pol Granch; os nomes dos personagens não foram divulgados.

A quinta temporada de Elite já foi confirmada pela plataforma de streaming e também traz reforços no elenco. Entre eles, o brasileiro André Lamoglia.

Confira o anúncio abaixo: