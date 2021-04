Com pandemia no auge, Varanda admite erro após foto sem máscara em quadra

A assessoria do atacante Rodrigo Varanda, do Corinthians, se pronunciou sobre a foto que o jovem tirou nesse domingo, na qual ele e seu agente aparecem sem máscara em uma quadra de futsal na Favela do Pau Queimado, no Tatuapé. Em nota, é explicado que Varanda foi visitar a filha e reconheceu que foi um “erro” ter passado no local.

Ainda na noite de domingo, o jogador já havia se manifestado em seu Instagram sobre a fotografia, argumentando que “só tirou a máscara pra tirar a foto” e que “não tinha como não frequentar o ambiente”, já que é onde sua filha mora. O clube não se manifestou publicamente sobre o ocorrido.



(Foto: Reprodução/Instagram)

Varanda é titular do Corinthians e vem tendo espaço com o técnico Vagner Mancini. O jovem de 18 anos possui oito jogos na temporada e marcou um gol, no Derby contra o Palmeiras que terminou empatado em 2 a 2.

Confira a nota da assessoria de Rodrigo Varanda:

“O Rodrigo Varanda foi visitar a filha dele no bairro onde ela mora. Após isso, tirou essa foto com um amigo dele numa quadra próximo à casa da filha, e logo foi embora. Ambos estavam usando máscaras e só tiraram para a foto. Mesmo com estas medidas de higiene, ele entende que foi um erro ter passado no local, e reitera que todos devem seguir os protocolos de saúde, o uso de máscaras, distanciamento social e o uso de álcool em gel”.