Com Paulo Gustavo em estado grave, irmã e marido pedem doação de sangue · .

Thales Bretas e Ju Amaral, marido de irmã de Paulo Gustavo, usaram seus perfis no Instagram para pedir doação de sangue. O ator precisou fazer uma transfusão com algumas bolsas que já estavam no banco do Hospital CopaStar, da Rede D’Or, no Rio de Janeiro. Ambos reiteraram que a doação precisa ser feita no nome do humorista.

“Os bancos de sangue estão tomando as medidas de cuidado necessárias. E o Brasil e o mundo estão precisando muito de doações, e não podem esperar. Quem puder doar, é importante falar que a doação é para o Paulo Gustavo Amaral, para repor o banco de sangue”, escreveu o dermatologista na legenda de uma imagem com todos os detalhes de como fazer o procedimento.

O pai dos gêmeos Gael e Romeu ainda explicou que o comediante precisou passar pela transfusão devido à terapia por oxigenação por membrana extracorpórea (Ecmo).

“Nosso amado Paulo Gustavo segue melhorando aos pouquinhos. O caminho é longo e tortuoso, as vezes encontramos umas pedras, mas o destino final certamente é a cura! Sabemos que, por causa da Ecmo, que é o pulmão artificial, ele tem que ficar anticoagulado e perde um pouco de sangue”, ressaltou.

Já na madrugada desta quinta-feira (8), Ju Amaral fez uma prece com os seguidores. Ela publicou uma foto com um terço enrolado na mão e escreveu uma oração na legenda:

“Senhor Jesus Cristo, sempre fostes ao encontro dos enfermos com uma palavra de esperança e um gesto de amor. Ao nascer da Virgem Maria, assumistes nossa condição humana e experimentastes a nossa dor. Senhor, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e no espírito. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida”, iniciou.

“Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes; que tenham paciência, caridade e compaixão. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém”.

Desde 13 de março, Paulo Gustavo, de 42 anos de idade, está internado no Hospital CopaStar, da Rede D’Or, no Rio de Janeiro. Ele está intubado há 19 dias e chegou a apresentar melhoras de acordo com três boletins médicos.

No entanto, uma piora no quadro foi registrada na sexta-feira (2), quando ele foi ligado a uma máquina que o ajuda a respirar e deu início ao tratamento chamado Ecmo.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia