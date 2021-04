Com Pirlo ameaçado, Juventus não descarta investida em Zidane

Com eliminação precoce na Liga dos Campeões e provável não conquista do Campeonato Italiano, o técnico Andrea Pirlo está ameaçado na Juventus. Um nome que vem ganhando força nos bastidores da equipe italiana é o de Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, segundo o jornal As.

Após a vitória do Real sobre o Liverpool por 3 a 1, pela Liga dos Campeões, Zidane lembrou do grande apreço que tem pela Juve, equipe que defendeu de 1996 a 2001 como jogador. O jornal espanhol entende que essas declarações podem fazer parte de uma “manobra de charme” por parte do treinador.

Ainda segundo a matéria, uma possível vinda de Zidane à Juventus poderia ajudar Cristiano Ronaldo a permanecer no clube, já que seu futuro também é incerto e seu contrato só vai até junho de 2022. Além de Zizou, os italianos pensam em um retorno de Massimiliano Allegri, técnico multicampeão pelo clube recentemente.