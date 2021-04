Com Pottker e sem Sóbis, Cruzeiro tem 23 jogadores relacionados para última rodada do Campeonato Mineiro; jogo vale vaga na semi

Após ser derrotado pelo Pouso Alegre, o Cruzeiro teve uma semana para se preparar para a última e decisiva rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Neste domingo (25), a Raposa recebe no Mineirão o Patrocinense. Com uma vitória, os comandados de Felipe Conceição avançam às semifinais do torneio estadual.

O treinador não poderá contar com o atacante Rafael Sóbis, pois o atleta está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o volante Jadson e o atacante William Pottker estão de volta após cumprirem suspensão automática. Estão pendurados com dois amarelos o lateral Raúl Cáceres, o atacante Airton e o zagueiro Ramon.

Confira a lista de relacionados para o jogo contra o Patrocinense:

Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Alan Ruschel, Geovane, Matheus Pereira e Raúl Cáceres

Zagueiros: Eduardo Brock, Ramon e Weverton

Meio-campistas: Adriano, Claudinho, Jadson, Marcinho, Matheus Barbosa, Matheus Neris e Rômulo

Atacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Marcelo Moreno, Stênio Thiago e William Pottker

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro



Entre atletas que são reservas na Raposa, o lateral Alan Ruschel e o atacante Marcelo Moreno também podem ficar de fora das semifinais caso recebam cartão amarelo contra o Patrocinense. O centroavante, inclusive, deve começar a partida no lugar de Rafael Sóbis, sendo a referência do ataque.

Caso tropece em casa e não vença a sua partida, o Cruzeiro dependerá de resultados paralelos de Tombense, URT, Pouso Alegre e Caldense para garantir o lugar entre os quatro primeiros e passar de fase no torneio estadual.