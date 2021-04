Com preocupação financeira, trio deve deixar o Corinthians em breve

Nesta sexta-feira (9), em entrevista coletiva o CT Joaquim Grava, Alessandro Nunes e Roberto de Andrade, membros da diretoria de futebol do Corinthians, falaram sobre a questão financeira do clube e os jogadores que podem sair na temporada atual.

O trio Cazares, Otero e Jemerson têm contratos que terminam no dia 30 de junho e não devem continuar no clube por questões financeiras. Os jogadores tem salários altos e a diretoria corintiana quer reduzir os custos no futebol.

Corinthians deverá voltar aos gramados neste fim de semana pelo Paulistão. (Foto: AGIF)



“Sobre Jemerson, Otero e Cazares, não estamos tratando neste momento de nenhuma renovação. São atletas que temos total respeito pelo futebol, caráter e profissionalismo. O contrato é curto, mas ainda vigente. Parte comercial e renovação não tratamos neste momento. Estamos buscando diminuir custos no futebol. Se tivesse tratando de renovação expressiva agora, não teríamos reduzido os 25% neste momento. O momento é duro, difícil e precisamos ter bastante serenidade e segurança para fazer qualquer renovação“