Com presença de público, Leicester vence Southampton e avança para a final da Copa da Inglaterra

Pela segunda semifinal da Copa da Inglaterra, o Leicester venceu o Southampton por 1 a 0, neste domingo, e se classificou para a final. A partida serviu como teste para o retorno de público aos estádios do país.

No dia 15 de maio, o Leicester irá enfrentar o Chelsea, pela finalíssima da FA Cup, em jogo único, no estádio de Wembley, em Londres. No sábado, os Blues garantiram a vaga após vencer o Manchester City por 1 a 0.

Na próxima quinta, a equipe de Brendan Rodgers volta suas atenções para a Premier League, quando enfrenta o West Bromwich. Já o Southampton joga contra o Tottenham, na quarta-feira.

O jogo – As redes só foram balançar no segundo tempo. Na primeira etapa, a chance mais perigosa foi em chute de Vardy, quase na marca penal, que passou perto do travessão.

Já na segunda etapa, o Leicester não demorou para abrir o placar: após cruzamento, Iheanacho chutou em cima da marcação e fez o gol no rebote. Mesmo com a pressão do Southampton pelo empate, o time de Brendan Rodgers não abdicou de atacar, mas nenhuma das equipes conseguiu marcar.