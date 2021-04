Com problema no joelho, Guerrero volta a ser baixa no Inter; Ramírez não escolheu centroavante para jogo contra o Táchira

O Internacional não teve dificuldades para bater o Esportivo pelo placar de 5 a 0 na última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o Colorado terminou na segunda colocação da tabela e enfrentará o Juventude na semifinal. O Clube do Povo terá a vantagem de decidir a vaga para a final dentro do Beira-Rio.

Após a partida, o técnico Miguel Ángel Ramírez deu uma resposta na entrevista coletiva sobre a adaptação do chileno Carlos Palacios. O atleta ainda não é titular absoluto da equipe colorada, mas teve bons momentos desde que fez sua estreia. Para o treinador, é preciso dar tempo para o jovem se sentir mais a vontade em Porto Alegre.

O jovem atacante poderá ganhar uma sequência na equipe, já que está cotado para ser titular na terça, contra o Deportivo Táchira, na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores de 2021. Quem está fora do duelo mais uma vez é o centroavante Paolo Guerrero, que já não participou da estreia, contra o Always Ready.

Guerrero: fora de jogo importante pela Libertadores (Foto: Ricardo Duarte/Inter)



Segundo a informação do jornalista Thiago Janke, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, o veterano atacante está com dores e um inchaço localizado em seu joelho que foi operado e que o deixou de fora dos gramados em boa parte do Campeonato Brasileiro de 2020. Por isso, Thiago Galhardo e Yuri Alberto brigam por uma vaga na equipe titular.

Na próxima terça-feira (27), o Inter vira a chave e recebe no Beira-Rio o Deportivo Táchira, da Venezuela, pela segunda rodada da fase de grupos. É a chance para Carlos Palacios e Ramírez mostrarem que deram um passo adiante em sua adaptação no Brasil.