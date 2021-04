Com provável saída de Tchê Tchê, veja opções para o meio do São Paulo

Mesmo com a iminente saída de Tchê Tchê para o Atlético-MG, o técnico Hernán Crespo tem várias opções para montar o meio-campo da equipe para a temporada. Tanto que o jogador foi titular apenas uma vez nos quatro jogos do Tricolor sob o comando do argentino.

Crespo vem preferindo montar o meio com Luan de primeiro volante, Daniel Alves e Gabriel Sara fazendo a armação da equipe. Além disso, o meio ganha o apoio dos alas Igor Vinicius e Reinaldo, o que dá sustentação para o setor.

Além dos titulares, o São Paulo foi ao mercado para reforçar o time no setor. Chegaram para a posição o volante William, que pode atuar tanto de primeiro como segundo volante, além de Benítez, já acertado mas não anunciado. Ele pode atuar tanto como segundo homem no meio, quanto um armador, o legítimo camisa dez.

Fora os dois reforços, há ainda outras opções como Rodrigo Nestor, titular em dois dos quatro jogos na temporada, Igor Gomes, Hernanes e Liziero, que se recupera de uma entorse no tornozelo, mas já no estágio final de recuperação.



Negociação de Tchê Tchê está avançada

​O São Paulo deve se despedir do volante Tchê Tchê nos próximos dias. O jogador já tem praticamente tudo acertado com o Atlético-MG, em empréstimo até maio de 2022. A negociação é vista como boa para todos os lados.

Para o Tricolor, o negócio vem em boa hora devido a uma economia na folha salarial já que o Galo deve arcar com o vencimento total do volante, que gira em torno dos R$ 500 mil mensais. De acordo com o ‘UOL’, o clube do Morumbi planeja economizar cerca de R$ 6 milhões com a saída do jogador.