Com quase 15 milhões de seguidores, Gkay vira nova estrela da Netflix · .

Uma das influenciadoras mais populares do Brasil, com 14,5 milhões de seguidores, a humorista Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, é a nova estrela da Netflix. Ela vai participar do filme Carnaval, que a plataforma de streaming estreia ainda neste ano. A paraibana chegou a ser uma das famosas cotadas para o BBB21, mas ficou de fora do reality da Globo.

Carnaval contará uma história de um universo que Gkay conhece bem: o dos digital influencers. A protagonista é Nina (Giovana Cordeiro, a Moana de Verão 90), uma jovem que faz sucesso na internet, mas vê sua vida virar do avesso quando um vídeo que mostra o seu namorado a traindo viraliza.

Para superar a traição e o rompimento, a musa das redes sociais usa todos os seus contatos para viajar com tudo pago para Salvador em pleno Carnaval, e assim curtir a folia com suas três melhores amigas (Gkay, Samya Pascotto e Bruna Inocencio). Outra influenciadora cotada para o BBB21, Flavia Pavanelli, também está no elenco do longa.

Carnaval será apenas o segundo projeto de Gkay como atriz. Ela atua na comédia Os Roni, do Multishow, ao lado de nomes como Tirullipa, Whindersson Nunes e do cantor brega Falcão.

De olho no público teen

A Netflix prepara outros projetos voltados para o público adolescente, depois da boa repercussão dos filmes Modo Avião e Pai em Dobro, estrelados por Larissa Manoela e Maisa Silva, respectivamente. A escritora Thalita Rebouças, que faz sucesso com essa turma, tem vários projetos engatilhados na plataforma.

É dela o roteiro de Lulli, em que a eterna Maria Joaquina interpreta uma jovem estudante de Medicina que toma um choque de um aparelho de ressonância magnética e começa a ouvir o pensamento de todos à sua volta –exceto de Diego (Vinícius Redd), que também sofreu o acidente junto com ela. O elenco conta ainda com Sergio Malheiros, Yara Charry e Amanda de Godoi.

Já Klara Castanho vai protagonizar Confissões de uma Garota Excluída, baseado em um best-seller de Thalita. A ex-atriz mirim vive Tetê, uma adolescente de 16 anos que sempre se sentiu excluída e que vai ter que encarar a mudança para uma nova escola. Ela acha que, mais uma vez, vai sofrer bullying e ser ignorada por todos, mas é pega de surpresa. O elenco conta também com Fernanda Concon (de Carrossel), Julia Gomes e Kiria Malheiros.

Para um público mais adulto, a Netflix prepara ainda seu primeiro filme de ação brasileiro. Com o título de Carga Máxima, o projeto conta a história de um piloto de Fórmula Truck que concorda em transportar uma carga misteriosa para um homem suspeito. Após ser perseguido pela polícia e mal escapar vivo, ele tenta desistir e começa a ser caçado também pelos bandidos. O elenco ainda não foi divulgado.