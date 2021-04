Com queda de 20% no faturamento, Flamengo publica balanço financeiro da temporada 2020; veja números

Na manhã desta quinta-feira, o Flamengo publicou o balanço financeiro referente à temporada 2020. No relatório, o clube rubro-negro informa que teve um faturamento total de R$ 756 milhões. Esse montante representa uma queda de 20,5% em comparação com 2019, quando fechou o ano com R$ 950 milhões em receita.

A redução se dá pela queda brusca no quadro de sócios-torcedores e, principalmente, pela ausência de bilheteria nos jogos. De acordo com dados do clube, essa fonte de receita registrou queda de 73% em relação ao ano anterior. Os setores que mais renderam dinheiro ao Flamengo em 2020 foram os direitos de transmissão e a venda de atletas.

FONTES DE RECEITAS EM 2020:

– Direitos de Transmissão e Prêmios – R$ 264 milhões

– Transferência de atletas – R$ 222 milhões

– Patrocínios e Licenciamentos – R$ 143 milhões

– Bilheteria, ST e Estádio – R$ 92 milhões

– Social e outras – R$ 34 milhões

Por outro lado, o Flamengo conseguiu reduzir os custos operacionais em 17% com relação a 2019. Enquanto no ano anterior à pandemia o clube havia gastado R$ 666 milhões, o montante em 2020 foi de R$ 552 milhões. As maiores reduções foram registradas no grupo referente à operação de jogos e

do programa de Sócio Torcedor, além da demissão de dezenas de funcionários para conter os gastos e enxugou os quadros.