Com Rafinha como dúvida, Morínigo encaminha escalação do Coritiba para jogo da Copa do Brasil; classificação pode render R$ 1,7 milhão

O Coritiba encerrou a preparação para o jogo da segunda fase da Copa do Brasil, contra o Operário, que será disputado na Arena Joinville nesta terça-feira (6). O jogo será no estado vizinho por conta das restrições na capital paranaense visando diminuir o risco de contágio do novo Coronavírus.

A base da equipe será a mesma que vinha disputando as primeiras partidas da temporada, mas há uma dúvida no setor ofensivo que deverá ser solucionada por Gustavo Morínigo somente no momento da divulgação oficial da escalação, alguns minutos antes da partida a ser disputada no interior de Santa Catarina.

Rafinha, com dores no tornozelo, pode ficar de fora da partida. Caso não possa atuar, a tendência é que Waguininho entre no time titular. Jogadores que foram poupados no jogo contra o Operário, pelo Campeonato Paranaense, voltarão ao time, que deve jogar com: Wilson; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; Val, Willian Farias e Rafinha (Waguininho); Robinho, Igor Paixão e Léo Gamalho.

Foto: Divulgação/Coritiba



Confira todos os relacionados para o duelo contra o Operário:

Goleiros: Arthur e Wilson

Laterais-direito: Igor e Natanael

Zagueiros: Luciano Castán, Nathan Ribeiro, Thalisson e Wellington Carvalho

Laterais-esquerdo: Guilherme Biro e Romário

Volantes: Matheus Bueno, Matheus Sales, Val e Willian Farias

Meias: Luiz Henrique, Rafinha, Robinho e Valdeci

Atacantes: Cerutti, Igor Paixão, Léo Gamalho, Pablo Thomaz e Waguininho

Além de valer a vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2021, o jogo a ser disputado em campo neutro valerá também a premiação garantida de R$ 1,7 milhão ao classificado.