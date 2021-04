Com Real Madrid de olho, futuro de Neymar é definido no PSG; jornalista dá detalhes dos bastidores da negociação

A Champions League chegou em seus momentos decisivos e que podem mudar os rumos dos clubes em suas respectivas temporadas. O Paris Saint’Germain, por exemplo, contrariou a maioria dos especialistas e venceu o Bayern de Munique, na Alemanha, no jogo de ida das quartas de finais. O 3 a 2 fora de casa deu uma certa tranquilidade aos franceses.









Na próxima terça-feira (13), desta vez em Paris, o PSG entra em campo podendo perder por até um gol de diferença. A equipe comandada por Maurício Pochettino poderá contar mais uma vez com seu jogador mais importante: Neymar. O brasileiro, que voltou de lesão recentemente, é uma das armas que o técnico terá à disposição para avançar às semis da Champions.

Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images



Além de retornar aos gramados e buscar o título da competição, Neymar deve renovar seu contrato com o PSG. Pelo menos é isso que garante um dos jornalistas mais respeitados do mundo, Fabrizio Romano. Segundo Romano, o anúncio era para ter sido feito na semana do aniversário do craque, em fevereiro, mas a lesão impediu.

A ideia do PSG é que a oficialização do ‘fico’ de Neymar seja feita em grande estilo, com o camisa 10 atuando e de preferência após a classificação para a semifinal – o que indica que o anúncio deve ser feito nos próximos dias. Recentemente, o Real Madrid surgiu como um possível destino para o atacante, assim gerando um certo receio dos franceses quanto a permanência do astro.

O neymar tem mais é que ficar no PSG mesmo e tentar fazer história lá, mais que ele já tá fazendo, os 30 anos tá batendo na porta, ele não tem que ficar pulando de galho em galho não. — carina patta ⭐️♥️ (@caapatta)

February 2, 2021





Após o jogo de ida diante do Bayern, o diretor executivo do PSG, o brasileiro Leonardo, apontou que as renovações de Neymar e Mbappé estavam encaminhadas. “Em breve falaremos de coisas concretas. Também estamos felizes em falar de contratos. Chegaremos a uma conclusão em pouco tempo”, disse ele à ‘Sky Sports Itália’.