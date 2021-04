Com reservas, São Paulo faz grande partida e vence o Ituano fora de casa

Neste domingo (25), o São Paulo venceu o Ituano por 2 a 0,no Novelli Jr, em Itu, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista de 2021. Jogando com reservas, o Tricolor fez uma boa partida e garantiu classifcação antecipada para a fase de mata-mata da competição.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Com a vitória diante do Ituano, o Tricolor chegou a 25 pontos no Grupo B, assegurando a vaga, uma vez que não pode ser alcançado por mais nenhum dos times de seu grupo.



Começo de jogo com gol

O jogo começou de maneira eletrizante. Com um início bem equilibrado, o São Paulo conseguiu ser letal primeiro. Em bela jogada de ataque, Galeano foi derrubado na área, resultando em pênalti a favor do Tricolor.

Na cobrança, o zagueiro Rodrigo Freitas bateu com muita categoria, tirando a bola do alcance do goleiro Pegorari e balançando as redes para abrir o placar com apenas nove minutos de jogo.

Tricolor amplia

Embora o Ituano também tenha criado algumas boas oportunidades, o São Paulo foi superior na primeira etapa, tendo mais posse de bola e trocando passes no campo de ataque, rendendo boas chances.

Em uma dessas, após trocar passes por mais de dois minutos, o Tricolor ampliou o placar, quando Igor Vinícius aproveitou a sobra de um cruzamento para acertar uma bela finalização e marcar o segundo gol da equipe aos 23 minutos do primeiro tempo.



Jogo nervoso, mas disputado

O restante do primeiro tempo foi bem interessante. O São Paulo seguiu sendo dominante na partida, mas o Ituano conseguiu achar algumas oportunidades e, após alguns minutos, a partida passou a ficar bem nervosa, com direito a atritos e discussões.

Assim, o final da primeira etapa exigiu muito de Raphael Claus, que distribuiu quatro cartões amarelos e precisou, até mesmo, pedir calma para o treinador Hernán Crespo. O argentino, por sua vez, pediu frequentemente aos seus atletas para que tivessem tranquilidade no jogo.

Segundo tempo mais tranquilo

O São Paulo voltou em um ritmo um pouco mais calmo para a segunda etapa, trocando passes com menor intensidade. A impressão é de que o time queria deixar o tempo passar enquanto criava com mais tranquilidade.

Expulsão alivia ainda mais para o Tricolor

Aos nove minutos do segundo tempo, Jeferson fez uma entrada dura, pelas costas, em Léo. Claus deu o amarelo em campo, mas foi chamado pelo VAR e, após revisão, decidiu expulsar o atleta do Ituano, o que fez o São Paulo crescer no jogo, com um atleta a mais.

Gol do Galeano… não valeu

Aos 21 minutos do segundo tempo, Galeano recebeu uma bela bola de Igor Vinícius, dominou na pequena área e finalizou para fazer seu primeiro gol como profissional. O VAR, porém, detectou um impedimento no início da jogada, anulando o gol.

Agora sim! Gol do Galeano

Após o gol anulado, Galeano voltou a balançar as redes, dessa vez sem nenhuma irregularidade. Rodrigo Nestor fez um lançamento magistral, encontrando Igor Gomes, dentro da área. O meia ajeitou em apenas um toque, encontrando Galeano, que dominou, tirou a marcação e fez o terceiro do São Paulo na partida e o primeiro em sua carreira.

Mais um expulso no Ituano

Aos 31 minutos da etapa final, Taliari, que veio do banco no intervalo, acertou uma solada em Diego Costa, recebendo o cartão vermelho. Ele foi o segundo expulso do Ituano no jogo.

São Paulo administra e testa elenco

Com dois a mais em campo e três gols na frente, o São Paulo usou os últimos minutos da partida para administrar o resultado e rodar jogadores. Hernanes entrou, voltando aos gramados após lesão e Vitinho recebeu uma oportunidade.

O jogo terminou com um bela exibição do São Paulo, que, mesmo com os reservas, manteve seu alto nível de atuação e venceu por 3 a 0, dominando a partida.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira (29), às 21h, no Morumbi, contra o Rentistas, do Uruguai, em partida válida pela Libertadores.

O Ituano joga na quarta-feira (28), às 21h, no Estádio Anacleto Campanella, contra o São Caetano, pelo Paulistão. O Galo luta contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 3 SÃO PAULO

Local: Estádio Dr. Novelli Júnior, Itu (SP)

Data/Horário: 25 de abril de 2021 (domingo), às 22h15 (de Brasília)

Arbitro: Raphael Claus

Assistentes: Evandro de Melo Lima, Rafael Tadeu Alves de Souza e João Vitor Gobi

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez

Gols: Rodrigo Freitas (9’ºT) (0-1), Igor Vinícius (23’1°T) (0-2) e Galeano (28’2ºT) (0-3).

Cartões amarelos: Léo (SPFC) (10’1ºT), Bruninho (Ituano) (26’1°T), Welington (SPFC) (33’1ºT), Pacheco (Ituano) (36’1ºT)

Cartões vermelhos: Jeferson (Ituano) (12’2ºT) e Taliari (Ituano) (31’2°T)



ITUANO: Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Sueliton e Mário Sérgio; Jeferson, Fillipe Soutto (Fernando Medeiros, aos 35’2ºT), Bruninho (Tarik, no intervalo) e Iago Dias (Kadu Barone, aos 36’2ºT); André Castro (Gabriel Bill, no intervalo) e Bruno Lopes (Vitinho, aos 41’1ºT).

Técnico: Vinícius Bergantin.

​

SÃO PAULO: Lucas Perri, Rodrigo Freitas, Diego Costa e Léo; Igor Vinícius, Luan (Hernanes, aos 34’2ºT), Liziero (Rodrigo Nestor, aos 24’2°T), Talles Costa (Vitinho, aos 382°T) e Welington; Benítez (Igor Gomes, aos 24’2°T) e Galeano (Vitor Buenos, aos 34’2°T).

Técnico: Hernán Crespo.