Com retorno de Robinho e mais três jogadores, Morínigo define Coritiba titular para o duelo decisivo contra o Operário

O Coritiba tentará na noite desta terça-feira (6), voltar à 3ª fase da Copa do Brasil e embolsar mais R$ 1.7 milhão para os cofres do clube. Para isso acontecer, o Coxa terá que bater em jogo único, um dos rivais do Campeonato Paranaense: o Operário Ferroviário. A partida entre as equipes paranaenses será disputada em Santa Catarina, uma vez que Curitiba está com medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 e os jogos ainda estão proibidos na capital paranaense. O Coxa, inclusive, já vinha treinando no CT do Joinville desde a semana passada.









As duas equipes já se enfrentaram nesta temporada. No último final de semana, o “Fantasma de Vila Oficinas”, clube da cidade de Ponta Grossa, que fica a aproximadamente 2 horas da capital paranaense, venceu os reservas do Alviverde; agora, os titulares do Campeoníssimo querem dar o troco e eliminar o rival.

Se no último embate entre as equipes, no último sábado, Morínigo poupou parte dos seus jogadores, desta vez, a tendência é o comandante ir com força máxima nesta terça-feira. Romário, Willian Farias, Robinho, Léo Gamalho e companhia reassumem a titularidade. O meia Rafinha é a única dúvida. Ele está em recuperação de dores no tornozelo e será reavaliado até a hora do jogo. Se Rafinha não tiver condições, Waguininho herda a vaga.

Robinho deverá ser titular contra o Operário. Foto: Divulgação/Coritiba



Sendo assim, de acordo com o Globoesporte.com, a provável escalação do Coritiba é a seguinte: Wilson; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; Val, Willian Farias e Rafinha (Waguininho); Igor Paixão, Robinho e Léo Gamalho.